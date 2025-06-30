حجز 12 طنا من الفارينة في مخبزة يعمدُ صاحبها للتوقّف عن النشاط قبل ساعات من التوقيت القانوني!!

حجزت مصالح المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة ببنزرت حوالي 12.55 طنّا من الفرينة بمخبزة في رفراف من معتمديّة رأس الجبل.

وأوضح المدير الجهوي للتجارة ببنزرت سامي البجاوي، في تصريح للإذاعة التونسية، اليوم الاثنين، أنّ صاحب هذه المخبزة المختصة في صنع الخبز الصغير ” باقات” تعمّد عدم تحويل حصة مخبزته اليومية من الفرينة المدعمة والتوقف عن النشاط قبل حوالي 05 ساعات من توقيت الغلق المصرح به لدى الإدارة والمعلن للعموم رغم توفر مخزونات هامة من الفرينة المدعمة لديها.

وأضاف أن العملية تندرج في إطار متابعة تزويد السوق بالخبز خاصة خلال هذه الفترة التي تتسم بكثافة الحركية التجارية باعتبار تزامنها مع موسم الاصطياف، وضمن مزيد التصدي للممارسات الاحتكارية خاصة في قطاع المواد المدعمة.

وأبرز أنّه علاوة على حجز الكميات المذكورة من الفرينة المدعمة، تم تحرير محضر بحث في حقّ المخالف من اجل الإخلال بتراتيب الدعم ، بالتوازي مع إتمام الإجراءات الواجبة بشأن تأمين قيمة المحجوز بالخزينة العامة للدولة.

وأشار إلى أنّه تم اتخاذ إجراءات ترتيبية إضافية بالمناطق التي تعرف إقبالا متزايدا خلال الفترة الصيفية تقضي بالتخلي عن يوم الراحة الأسبوعية أو تغييره عند الاقتضاء خارج أيام نهاية الأسبوع، مع التمديد في فترة النشاط لتتواصل إلى أواخر الفترة المسائية، وفق تأكيده.