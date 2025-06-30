السيطرة على حريق بجبل عمار..#خبر_عاجل

تمكّن أعوان دائرة الغابات بمنوبة والحماية المدنية بمنوبة، مساء اليوم الاثنين، من إخماد حريق بجبل عمار أتى على مساحة سبع هكتارات، 06 هكتارات منها غابة شعراء (نباتات غابية وأعشاب)، وهكتار من الصنوبر الحلبي الصغير، وفق تصريح رئيس الدائرة كريم سعد لصحفية مكتب وات بمنوبة.

وأضاف أن سرعة تدخل وحدات الغابات والحماية المدنية، بتعزيزات من الإدارة العامة للغابات والحماية المدنية برادس وأريانة والجيش الوطني، مكّنت من تطويق الحريق ومنع انتشاره وخاصة مع هبوب الرياح، وتخفيف الأضرار، والتدخّل لحماية 8 منازل ومنع تسرب الحريق لها بواسطة 10 شاحنات إطفاء.

وقد واكب والي الجهة، محمود شعيب، جهود إخماد الحريق، مرفوقا بالمدير الجهوي للحماية المدنية بمنوبة والمكلفة بتسيير المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، وتم التأكيد على تواصل المراقبة لمكان الحريق طيلة المساء واتّخاذ التدابير الوقائية بالمناطق الغابية للتفطّن المبكّر للحرائق قصد مجابهتها بالتنسيق مع كافة المتدخلين.

يذكرأانه تم خلال الأسبوع المنقضي اخماد حريق أتى على مساحة 40 هكتار حصيدة بمنطقة برج النور ببرج العامري، وانقاذ حي سكني قريب، كما تم التدخل بإخماد حريق بمستودع للقرط بحي سكنى بمنطقة بوحنش من معتمدية المرناقية أتى على 3000 بآلة، وفق رئيس دائرة الغابات.