استشهاد 20 فلسطينيا وإصابة آخرين في غارات للاحتلال على قطاع غزة..#خبر_عاجل

استشهد 20 مواطنا فلسطينيا، وأصيب العشرات بجراح، جراء عدة غارات وعمليات قصف شنتها قوات الإحتلال الصهيوني اليوم، على مناطق عدة في قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 6 مواطنين، ووقوع عدة إصابات، جراء قصف الاحتلال منزلا في بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة.

وذكر مستشفى العودة، أن مواطنا استشهد، وأصيب نحو 30 آخرين، جراء استهداف الاحتلال منتظري المساعدات قرب جسر وادي غزة وسط القطاع.

واستشهد مواطن، وأصيب آخرون في قصف على منتظري المساعدات في محيط دوار بني سهيلا شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأعلنت المصادر الطبية، ارتفاع عدد الشهداء إلى 33 وعشرات المصابين، جراء استهداف طائرات الاحتلال استراحة على شاطئ بحر مدينة غزة ظهر اليوم، بعد إعلان أولي عن استشهاد 21 مواطنا.

وقالت المصادر إن 95 شهيدا، هي حصيلة ضحايا الغارات الصهيونية على قطاع غزة منذ فجر يوم /الإثنين/.

وارتفع عدد ضحايا العدوان الصهيوني على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 56 ألفا و531 شهيدا، بالإضافة إلى 133 ألفا و642 مصابا.

يذكر أن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة تزداد تعقيدا بسبب تعنت الاحتلال الصهيوني في منع دخول المساعدات الإنسانية للسكان، واستمرار القصف على كافة المناطق، وما تبقى من منشآت طبية وخدماتية وخيام النازحين.