الادارة العامة للاداءات تنشر الاجندة الجبائية لشهر جويلية 2025

نشرت الادارة العامة للاداءات بوزارة المالية الاجندة الجبائية لشهر جويلية الجاري محددة ثلاثة مواعيد لخلاص بعض الالتزامات الجبائية المحمولة على الاشخاص الطبيعيين والمعنويين والشركات .

وأفادت الادارة العامة للاداءات، أن يوم 15 جويلية هو آخر آجل لايداع التصريح بالنسبة الى الاشخاص الطبيعيين .

كما حددت يوم 15 جويلية كآخر موعد لايداع التصريح الثلاثي بالنسبة الى الاشخاص الخاضعين للنظام التقديري والملحقين بالنظام الحقيقي .

وأضافت، الادارة العامة للأداءات، بأن يوم 21 جويلية الجاري هو آخر آجل لايداع التصريح الشهري بالنسبة الى الاشخاص المعنويين المنخرطين بمنظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد.

وتم أيضا تحديد يوم 28 جويلية كآخر موعد لايداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل بالنسبة الى الاشخاص الذين يتعاطون حرفا تقليدية بما في ذلك الاشخاص المنضوون تحت النظام التقديري.

وتتضمن الاجندة الجبائية ليوم 28 جويلية الجاري ضبط آخر موعد لايداع التصريح الشهري للاشخاص المعنويين من غير الخاضعين للتصريح ودفع الاداء عن بعد.

ومن جهة أخرى، ذكرت الادارة العامة للاداءات، الى أنه يقصد بهذه التواريخ كآخر يوم من الأجل القانوني المحدد لايداع التصاريح الجبائية وليس اليوم الوحيد لايداعها، وبالتالي يمكن ايداع التصاريح المذكورة في الايام السابقة للأجل الاقصى وينصح بذلك تفاديا.