عاجل/ شلل تام لوسائل النقل بكامل تراب الجمهورية خلال هاذين اليومين..

أعلنت نقابات الشركة الوطنية للنقل بين المدن الدخول في إضراب يومي الخميس 07 و الجمعة 08 أوت 2025 بجميع مقرات العمل بكامل تراب الجمهورية في صورة عدم التجاوب والتفاعل مع مطالبها.

وطالبت النقابات، المجتمعة الإثنين 30 جوان 2025، بمقر الجامعة العامة للنقل، بعدم التفريط في الخطوط وتحيين كراسات الشروط للمحافظة على ديمومة المؤسسة.

ودعت إلى النظر في وضعية التعاونية ووضعية المبيتات ومراجعة مذكرات العمل والقرارات التعسفية فضلا عن إعادة تصنيف أصحاب الشهائد العلمية وإعادة توظيف الأعوان حسب مراكز العمل.

وشدّدت على ضرورة توفير أطباء الإختصاص والصيدليات وصرف متخلدات وصولات الأكل ولباس الشغل وبفتح الإنتدابات ومنحة الإلزام وتعميم المنحة الكيلومترية على جميع الإطارات تفعيل محضر إتفاق جلسة 24 أفريل 2024 والصحة والسلامة المهنية.