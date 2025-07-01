عاجل/ بعد حادثة الطفلة مريم: بلاغ انتداب سباحين مُنقذين في قليبية

نشرت بلدية قليبية على صفحتها الرسمية اليوم الثلاثاء 1 جويلية 2025، بلاغ انتداب 25 سباحا منقذا قصد سدّ الشغور.

وأرفقت الصفحة الرسمية البلاغ بتدوينة أعلنت فيه أن طلب الانتداب ينشر للمرة الثالثة دون تحصيل استجابة كافية من الترشحات.

ياتي هذا عقب حادثة غرق شهدها شاطئ عين غرنز في قليبية اثر فقدان الطفلة مريم التي جرفها التيارات البحرية وهي على متن عوامتها، منذ السبت الماضي ليتم العثور على جثتها امس الاثنين، في عمق البحر قبالة سواحل بني خيار.

وقد اثارت الحادثة موجة انتقادات لاذعة للسلطات الجهوية بسبب عدم توفر سباحين منقذين بعديد شواطئ قليبية.

