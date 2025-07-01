ترامب: سأكون حازما مع نتنياهو بشأن غزة.. #خبر_عاجل

عبّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن رغبته في استعادة الأسرى من قطاع غزة، مؤكدا أن ملفي غزة وإيران سيكونان محور النقاش عندما يستقبل رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض الاثنين المقبل

وأضاف ترامب -في تصريح للصحفيين اليوم الثلاثاء أثناء مغادرة البيت الأبيض لزيارة مركز احتجاز للمهاجرين في فلوريدا إيفرجليدز- “نتنياهو قادم إلى هنا وسنتحدث عن أمور كثيرة، وعن النجاح المبهر والمذهل الذي حققناه في إيران”.

ولاحقا، قال الرئيس الأميركي “سأكون حازما مع نتنياهو بشأن إنهاء حرب غزة، وأعتقد أننا سنتوصل لاتفاق بشأن إنهاء الحرب الأسبوع المقبل”.