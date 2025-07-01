عاجل/ انقلاب بارجة بحرية بهذا الخليج..

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية أنها تلقت بلاغًا من شركة “أوسوكو” بشأن تعرض البارجة البحرية “Adam Marine 12” لحادث انقلاب في منطقة جبل الزيت بخليج السويس.

وتوجه وزير البترول والثروة المعدنية ووزير العمل على رأس وفد من قيادات الوزارتين إلى موقع الحادث، لمتابعة الموقف ميدانيًا، والإشراف على عمليات الإنقاذ والإجراءات العاجلة التي تم اتخاذها للتعامل مع الحادث. وأكدت وزارة البترول أنها تتابع تطورات الوضع على مدار الساعة، وتنسق مع الجهات المعنية والشركات العاملة في المنطقة لاتخاذ جميع التدابير اللازمة.

(وكالات