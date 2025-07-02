غوف تودع ويمبلدون من الدور الأول

ودعت كوكو غوف بطلة فرنسا المفتوحة منافسات بطولة ويمبلدون للتنس من الدور الأول امس الثلاثاء بعدما افتقرت للدقة أثناء إطلاق الإرسال لتخسر الأمريكية 7-6 و6-1 أمام الأوكرانية ديانا ياستريمسكا.

وتبعت غوف مواطنتها الأمريكية والمصنفة الثالثة جيسيكا بيغولا في الخروج من البطولة في يوم شهد وداع غير متوقع لأسماء كبيرة.

وبدت المصنفة الثانية بعيدة عن مستواها على أرضية الملعب، وفقدت توازنها عدة مرات في بداية المباراة التي أقيمت تحت سقف مغلق.

واستغلت ياستريمسكا ذلك على أكمل وجه بسلسلة من الضربات الناجحة من الخط الخلفي قبل أن تحسم المجموعة الأولى بضربة مباشرة من على الشبكة.

وبدت اللاعبة الأوكرانية المصنفة 42 عالميا هادئة وواثقة، وكانت ضرباتها الخلفية القوية تمر بسرعة أمام غوف التي لم تتمكن من ردها.

وكان من الواضح أن غوف تفتقر لحساسية اللعب على الملاعب العشبية بينما وصلت منافستها إلى نهائي بطولة نوتنغهام وكذلك دور الثمانية في إيستبورن استعدادا لبطولة ويمبلدون.

وارتكبت غوف تسعة أخطاء مزدوجة، وهزت رأسها في حالة من عدم التصديق إذ فقدت شوط إرسالها ثلاث مرات في المجموعة الثانية.

وصرخت ياستريمسكا، القادمة من أوديسا، فرحا بعد أن سددت ضربة أرضية لا يمكن ردها لتتقدم إلى الدور الثاني.

وقالت ياستريمسكا، التي كان أفضل أداء لها في البطولات الأربع الكبرى هو بلوغ الدور نصف النهائي في بطولة أستراليا المفتوحة 2024، بعد المباراة “أعتقد أنها كانت مباراة رائعة اليوم، كنت في غاية التألق.

“كان الأمر غير متوقع إلى حد كبير، ولكنه كان موسما رائعا بالنسبة لي. أستمتع باللعب على العشب، وأشعر أننا أصدقاء هذا الموسم”.