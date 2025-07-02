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بشرى سارة لمتساكني هذه الجهات: خطوط نقل عمومي شاطئية..

2025/07/02 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

أكد الناطق الرسمي للشركة الجهوية للنقل بمدنين شكري الجزيري، إحداث 5 خطوط نقل عمومي شاطئية صيفية لأهالي تطاوين ومدنين و ذلك انطلاقا من يوم 4 جويلية 2025.

وأضاف الجزيري في تصريح لموزاييك أنّ 4 خطوط ستخصص لاهالي ولاية مدنين ستأمن سفرات من مدنين نحو شاطئ بوغرار، من مدنين نحو جرجيس، من بن قردان نحو شاطئ القصيبة، من ضواحي جرجيس نحو شاطئ سنيا، فيما سيخصص خط لاهالي ولاية تطاوين يأمن سفرات من تطاوين نحو جرجيس ثم جربة على أن يكون الانطلاق من تطاوين في حدود الساعة الثامنة صباحا والعودة من جربة في حدود الساعة الواحدة بعد الزوال .

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