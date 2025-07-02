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زلزال بقوة 5.4 درجات يضرب هذه المنطقة..#خبر_عاجل

2025/07/02 أخبار عالمية, أهم الأخبار, المصدر

ضرب زلزال بقوة 5.4 درجات على مقياس ريشتر, اليوم الاربعاء , قبالة ساحل جزيرة “إيوا” الواقعة في “تونغا” بالمحيط الهادي.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن مركز الزلزال وقع على بعد 615 كيلومترا من منطقة “أوهونوا” الواقعة بالجزيرة, وعلى عمق 10 كيلومترات.

ولم ترد أنباء حتى الآن عن أضرار بشرية أو مادية جراء الزلزال.

وتقع “تونغا”, وهي أرخبيل يضم 176 جزيرة متناثرة, منها 52 فقط مأهولة بالسكان.

في جنوب المحيط الهادي, وتمتد على نحو 800 كم من الشمال إلى الجنوب, وتقع في نحو ثلث المسافة بين نيوزيلندا وهاواي.

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