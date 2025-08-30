عاجل/ بعد اغتيال رئيس الوزراء اليمني وعدد من الوزراء: المشاط يتوعد بثأر من إسرائيل..

أكد رئيس المجلس السياسي الأعلى لحركة “أنصار الله” في اليمن مهدي المشاط، أنّهم سيثأرون من “إسرائيل”، بعد اغتيال رئيس وزراء الحكومة أحمد الرهوي وعدد من الوزراء، في قصف استهدف صنعاء يوم الخميس الماضي.

وقال المشاط مخاطبا كيان الاحتلال، “ثأرنا لا يبات وتنتظركم أيّام سوداوية بما جنته أيدي حكومتكم القذرة الغادرة… الفرصة لا زالت سانحة لعودة قطعان المغتصبين إلى بلدانهم… ندعو جميع المواطنين حول العالم الابتعاد عن أيّ تعامل مع أيّ أصول تابعة للكيان الصهيوني… نصيحتي الأخيرة لجميع الشركات المتواجدة في كيان الاحتلال بالمغادرة قبل فوات الأوان..سنواصل ونواجه التحدي بالتحدي ولن تذوقوا طعم الأمن بعد اليوم”.

وأضاف المشاط مخاطبا أهل غزة، “الموقف هو الموقف وسيظل حتى وقف العدوان ورفع الحصار عنكم مهما بلغ حجم التحدي”، حسب تعبيره.