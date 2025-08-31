عاجل/ 4 قتلى في حادث مرور مروع بأوتيك..وهذه التفاصيل..

توفي اربعة اشخاص من بينهم شخص يحمل الجنسية الامريكية وزوجته التونسية ،واصيب شخصان ،إثر حادث مرور قاتل جد ليلة البارحة يتمثل إصطدام شاحنة ثقيلة محملة بمادة الاسفلت بسيارة خفيفة على مستوي مفترق اوتيك المدينة و الرابط بين الجهوية عدد 337 الرابطة بين راس الجبل و أوتيك و الطريق الجهوية عدد 69 الرابطة بين ماطر و أوتيك علي الطريق الوطنية عدد 8 الرابطة بين تونس و بنزرت ،بحسب ما افاد به مصدر جهوي مسؤول .

وبين المصدر ذاته في تصريح للإذاعة الوطنية ان وحدات الحماية المدنية تدخلت لاسعاف المصابين وهوما سائق الشاحنة ومرافقه فيما تم رفع جثث الضحايا.