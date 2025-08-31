تفاصيل التوقيت الشتوي للبريد التونسي..

أعلن البريد التونسي، الأحد، عن استئناف العمل بالتوقيت الشتوي لمكاتب البريد ووكالات البريد السريع ووكالات الطرود البريدية، بداية من يوم الاثنين 1 سبتمبر 2025.

وسيكون التوقيت الشتوي، حسب بلاغ البريد التونسي، من يوم الاثنين الى يوم الجمعة، من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة منتصف النهار ومن الساعة الثانية والنصف زوالا الى الساعة الخامسة مساء.

وسيؤمن 33 مكتب بريد موزعين على مختلف ولايات الجمهورية حصة عمل مسترسلة من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة الخامسة مساء.

وتعمل وكالات البريد السريع ووكالات الطرود البريدية، بحسب نفس المصدر، خلال حصة عمل بصفة مسترسلة من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة الخامسة والنصف مساء، علما وان 67 مكتب بريد و 25 وكالة بريد سريع تواصل تأمين حصة عمل أيام السبت من الساعة التاسعة صباحا الى منتصف النهار و 15 دقيقة.