عاجل/ بعد اصابة أشخاص بالرش من بينهم أطفال في حفل زفاف بدوار هيشر: النيابة تفتح تحقيق..

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة بمباشرة الأبحاث اللازمة حول حادثة تعرّض عدد من الحاضرين بحفل زفاف بجهة دوار هيشر، لإصابات متفاوتة بسبب “الرشّ” المنطلق من بندقية استعملها أحد الحاضرين.

وتفيد المعطيات المتوفرة بأنّ إحدى قاعات الأفراح قرب جهة دوار هيشر، احتضنت ليلة أمس السبت، حفل زفاف وأراد أحد الحاضرين الاحتفال على طريقته بواسطة بندقية صيد غير أنّه انطلقت منها رصاصة مما أدّى إلى إصابة عدد من الحضور بواسطة “الرشّ”، ومن بينهم أطفال ليتم نقلهم إلى عدد من المستشفيات لتلقي العلاج اللازم وفق ما اوردته اذاعة موزاييك.