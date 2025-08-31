التوقعات الجوية لهذا اليوم..

خلايا رعدية وأمطار الليلة بهذه المناطق..#خبر_عاجل

أشارت مصالح الرصد الجوّي، في نشرة متابعة، إلى ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار متفرقة بالمناطق الغربية للشمال والوسط بقية يوم، الأحد، وبداية الليل، مع ظهور سحب قليلة على بقيّة المناطق.

وتهب الرّياح من القطاع الجنوبي قويّة، نسبيا، قرب السواحل الشمالية، وبالمرتفعات، وضعيفة فمعتدلة ببقيّة المناطق، لتتقوى، نسبيا، بخليج الحمامات، كما تتجاوز مؤقتا 60 كيلومتر في الساعة، وتكون في شكل هبات أثناء ظهور السحب الرعدية.

ويكون البحر مضطربا بالشمال، وقليل الإضطراب ببقية السواحل فتدريجيا مضطرب بخليج الحمامات. في ما تتراوح الحرارة ليلا، عامّة، بين 26 و32 درجة، وتكون في حدود 24 درجة بالمرتفعات.

