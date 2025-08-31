نقابة الصحفيين تعلن انضمامها إلى الحملة الدولية للتضامن مع الصحافة الفلسطينية..

أعلنت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين انضمامها إلى الحملة الإعلامية العالمية للتضامن مع الصحافة الفلسطينية، والتي تنطلق غدا الإثنين 1 سبتمبر 2025، بقيادة الاتحاد الدولي للصحفيين.

ويعد هذا التحرّك الإعلامي الدولي الموحّد الأوسع في تاريخ الصحافة العالمية، للمطالبة بوقف استهداف الصحفيين الفلسطينيين، وفتح المجال للصحافة الدولية المستقلة لدخول غزة.

وأكّدت النقابة في بيانها، الأحد، أن ما يحدث في غزة لا يندرج فقط ضمن إطار الهجمة الصهيونية الوحشية ضد الشعب الفلسطيني ومقاومته المشروعة والباسلة، بل يشكّل اعتداء ممنهجا على الصحافة الحرّة وعلى الحق في الوصول إلى المعلومات، مشيرة إلى أن استهداف الصحفيين وقتلهم، وهم يمارسون عملهم تحت شارات واضحة ومعدات إعلامية ظاهرة، يعد جريمة حرب موثّقة بموجب القانون الدولي الإنساني.

وفي هذا الجانب ذكّرت بتصاعد الجرائم المرتكبة ضد الصحافة الفلسطينية، وخصوصا في قطاع غزة، حيث ارتكب الكيان الصهيوني المؤقت انتهاكات ممنهجة ومروّعة أسفرت عن استشهاد 254 صحفيا وصحفية منذ بداية العدوان الهمجي على قطاع غزة.

وأكّدت النقابة أن السكوت عن هذه الجرائم يعد تواطؤا ضمنيا، وأن واجب التضامن لا يسقط مهما كانت الاعتبارات السياسية أو التوازنات الدولية، كما أن التضامن بين الصحفيين في العالم ليس مجرد موقف رمزي بل هو جزء من المعركة من أجل حرية التعبير وكرامة المهنة، ومن أجل حماية مستقبل الصحافة كأداة لكشف الحقيقة ومساءلة السلطات.

وشدّدت نقابة الصحفيين، في بيانها، على أن ما يمارس على الصحفيين في غزة هو رسالة ترهيب موجهة إلى كل الصحفيين في العالم معتبرة أنّ الدفاع عن الزملاء في غزّة هو دفاع عن كلّ صحفي وصحفية يطمح إلى أداء واجبه بحرية واستقلالية.

ودعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين إلى الانخراط في هذه الحملة، غير المسبوقة، من خلال تخصيص الصفحة الأولى أو الصفحة الرئيسية للمواقع الإلكترونية والصحف الورقية لمحتوى يبرز معاناة الصحفيين في غزة ويدعو إلى محاسبة الاحتلال وتغطية مستمرة للجرائم ضد الصحفيين في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، مع استضافة صحفيين فلسطينيين أو خبراء حقوقيين لتقديم شهادات وتحليلات ميدانية موثوقة حول الاستهداف الصهيوني الممنهج للصحافة الفلسطينية بنى وطواقم.

كما طالبت بإنتاج مواد مكتوبة ومرئية ومسموعة توثّق واقع الصحافة الفلسطينية وشجاعة مهنييها في تحدي آلة الحرب الصهيونية من أجل نقل السردية الفلسطينية لمختلف بلدان العالم وبالمشاركة الفعالة في حملات التضامن الرقمي، خصوصا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، للتأثير على الرأي العام المحلي والدولي.

كما دعت إلى التنسيق مع الصحفيين في غزة وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة لنقل شهاداتهم وإيصال صوتهم في مختلف المنصات التونسية، بما يخلق جسرا مهنيا وإنسانيا مستداما حاثّة في الآن نفسه كل الهياكل المهنية لقطاع الإعلام في تونس للانضمام إلى هذه الحملة الدولية والقيام بكل الفعاليات الممكنة من أجل إدانة استهداف الصحافة الفلسطينية وتقديم كل أشكال الدعم الممكنة.