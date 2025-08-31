حجز بضائع بقيمة جملية فاقت 1.2 مليون دينار..

تمكنت مصالح الإدارة الفرعية للاستعلامات بإدارة الحرس الديواني بالتنسيق مع فرقتي بن عروس وتونس وفرقة طلائع الحرس الديواني، من ضبط كميات هامة من البضائع الاستهلاكية المهربة مخفية داخل إحدى المحلات بجهة بن عروس، وفق بلاغ صادر عن الديوانة التونسية

وقد تم حجز كميات من الملابس الجاهزة والأحذية الرياضية وكماليات الهواتف الجوالة والمصوغ المزيف والساعات اليدوية وغيرها من البضائع المهربة إثر عمل استعلامي ورصد ومتابعة وتفتيش المحل المذكور من قبل مصالح الوحدة الأولى للحرس الديواني بتونس والإدارة الفرعية للاستعلامات بإدارة الحرس الديواني وفرقة طلائع الحرس الديواني وباسناد من المصالح الأمنية بالجهة.

وتم تحرير محضر حجز في الغرض وقدرت القيمة الجملية للبضائع المحجوزة ب1.2 مليون دينار.