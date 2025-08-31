هام/ غدا..انطلاق حصة التجنيد لسنة 2025..

أعلمت وزارة الـدفاع الوطني الشبّان، مواليد الثلاثية الثالثة من سنة 2005 ومواليد السنوات السابقة إلى حدود سنة 2000، الذين لم يقوموا بتسوية وضعياتهم إزاء قانون الخدمة الوطنية، أنّ حصّة التجنيد الثالثة لسنة 2025 تنطلق غدا الإثنين 1 سبتمبر 2025 وتتواصل حتّى الجمعة 3 أكتوبر 2025.

وأكدت الوزارة في بلاغ سابق لها، أنّ لجان التّجنيد ستكون موجودة بمختلف معتمديات الجمهورية طبقا لرزنامة محدّدة، وبالتّالي يتعيّن على الشبّان المعنيين التقدّم إلى مراكز التجنيد والتعبئة بكل من تونس وسـوسة وباجة وقـابس والقصرين، مصحوبين ببطاقـة التعريف الوطنية.

ويمكن للرّاغبين في الحصول على المزيد من الإرشادات الاتّصال بالإدارة العامة للتجنيد والتعبئة على الأرقام التالية:

055 896 71 – 870 896 71 – 111 896 71 – 317 896 71 – 488 896 71