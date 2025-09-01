عاجل/ نشرة متابعة للوضع الجوي: أمطار هذه الليلة بهذه المناطق..

ينتظر بداية من ليل، الإثنين، ظهور سحب رعدية مصحوبة بأمطار بالشمال ومحليا بالوسط، وتكون أحيانا غزيرة بعد ظهر غدا، الثلاثاء، وفق نشرة متابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي.

وتتوقع مصالح الرصد الجوّي أن تبلغ أعلى كميّات الأمطار بين 20 و40 مليمترا مع تساقط البرد بأماكن محدودة وهبوب رياح قويّة أثناء ظهور السحب الرعدية، لتتجاوز مؤقتا 80 كلم/س في شكل هبات وبالجنوب، حيث تثير محليا الرمال والاتربة.

كما تتوقع المصالح ذاتها انخفاضا في درجات الحرارة غدا، الثلاثاء، بأغلب المناطق ويكون ذلك ملحوظا بالشمال والوسط والجنوب الشرقي، لتتراوح الدرجات القصوى بين 26 و32 درجة وتكون بين 34 و38 درجة ببقية الجهات.