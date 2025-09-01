هذه تكلفة عصيدة “الزقوقو” لهذا العام..

قال رئيس منظمة إرشاد المستهلك، لطفي الرياحي، إن سعر مادة “الزقوقو” يختلف من جهة إلى أخرى (55 د معدّل سعر الكلغ الواحد).

وأوضح الرياحي في تصريحلاذاعة”الجوهرة أف أم”، اليوم الاثنين أن سعر 1 كلغ من اللوز وصل إلى 44 د، والبوفريوة إلى 52د، و الجوز إلى 48د و الفستق إلى 105 د والبندق 140 د والحليب المركز 9 د، إضافة إلى السكر والفارينة.. وغيرها من المكونات الأخرى لتبلغ كلفة إعداد الكلغ الواحد من العصيدة 140د.

وأضاف الرياحي أن الكميات التي يتم ترويجها في السوق تعود إلى الصابة الماضية، لأن عملية جني الصابة الجديدة ستنطلق بداية من شهر أكتوبر المقبل، متسائلا في هذا الإطار عن ظروف تخزين وحفظ هذه المادة الحساسة.

وأكد رئيس منظمة إرشاد المستهلك أن طاقة الإنتاج الوطني من هذه المادة تقدّر بـ400 طنا لكن يتم جني 20 بالمائة فقط منها، مشيرا في هذا الصدد إلى وجود ما وصفهم بـ”اللوبيات” التي تتحكّم في عملية الجني (عن طريق اللزمات) للسيطرة والتحكّم في الأسعار.

ودعا الرياحي إلى ضرورة تثمين هذا المنتوج واستغلاله في صناعة عدّة منتوجات غذائية أخرى.