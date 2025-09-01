عاجل/ مسؤول بوكالة تقييم المخاطر يفجرها ويحذر من العطورات المقلدة..

حذر رئيس مصلحة رقابة مواد التجميل وحفظ صحة البدن بالوكالة الوطنية لتقييم المخاطر بوزارة الصحة زياد السنوسي، من اقتناء العطورات من الأسواق الموازية، داعيا إلى ضرورة التوجه إلى محلات بيع العطور المراقبة.

وأفاد زياد السنوسي اليوم الإثنين 1 سبتمبر 2025 في حوار مع الإذاعة الوطنية بأن المحلات المنظمة تخضع إلى رقابة صارمة من المصالح المختصة.

وكشف المتحدث أن العطورات المُقلدة أغلبها غير مطابق لمواصفات الجودة ولا تخضع للرقابة اللازمة.

وبخصوص العطورات ذات التركيبة الطبيعية، أفاد رئيس مصلحة رقابة مواد التجميل وحفظ صحة البدن، بأن أغلب هذا النوع دون كحول، موصيا الحوامل باستعمالها عوضا عن العطور الكيميائية.

ودعا المتحدث، إلى ضرورة عدم التعرض للشمس عند استعمال العطور وتجنّب استخدامها قرب العينين، تفاديا لأي تأثيرات وانعكاسات سلبية.

وقال إن أفضل طريقة لوضع العطورات هو استعمالها مباشرة على الثياب وليس على البشرة والجسم.