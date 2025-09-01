عاجل/ توفيت بعد خلاف مع جارتها: نتيجة تقرير الطب الشرعي بشأن وفاة امرأة اربعينية بالقصرين

اظهر تقرير الطب الشرعي أن وفاة أربعينية بحي النور بالقصرين لم تكن ناجمة عن عنف، لافتا إلى معاناة المتوفاة من أمراض سابقة، حسبما اكده المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين والناطق الرسمي باسم محاكم القصرين القاضي عماد العمري، لموزاييك، اليوم الإثنين 1 سبتمبر 2025.

وشدد القاضي العمري على مثول المظنون فيها في القضية، أمام المحكمة الابتدائية بالقصرين، لاحقا، لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حقها.

وكانت سيدة أربعينية قد توفيت، الجمعة الماضي، بحي النور من مدينة القصرين، إثر نشوب خصومة مع جارتها، بعد خلاف بين مجموعة من الأطفال.

وأذنت الجهات القضائية المسؤولية بالاحتفاظ بجارة المتوفاة، بعد معاينة النيابة العمومية وقاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالقصرين لجثة السيدة التي كانت لا تحمل آثار عنف واضحة، وفق ما أكده المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين القاضي عماد العمري.