بشرى سارّة لمستعملي الخط D للشبكة الحديدية السريعة

تم الإثنين 1 سبتمبر 2025، على سبيل التجربة، الانطلاق في استغلال خطي الحافلة 42/ و116/ للربط بين مدينة طبربة ومحطة القبّاعة من الخط D للشبكة الحديدية السريعة وذلك في إطار إحكام الترابط بين شبكتي الحافلات والخطوط الحديدية السريعة وفق بلاغ مشترك لشركة نقل تونس والشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية .

ولقد تم وفق ذات البلاغ اعتماد المسلك التالي بالنسبة لكلّ خط:

1/ ينطلق الخط 42/ -الذي يمتد على مسافة 25 كم في كلّ اتجاه- من طبربة مرورا بالبطّان ثم الزاهرة فوسط مدينة الجديّدة مرورا بالسعيدة ومفترق بجاوة ثم وادي الليل ومنوبة وصولا إلى محطة القطار القبّاعة للشبكة الحديدية السريعة، وهو نفس المسلك في الاتجاه المعاكس.

2/ ينطلق الخط 116/ -الذي يمتد على مسافة 26 كم في كلّ اتجاه- من طبربة مرورا بمنطقة الذهيبة ثم حمادة الجديّدة ثم الجديّدة الجديدة فمفترق الجديّدة مرورا بالسعيدة ومفترق بجاوة ثم وادي الليل ومنوبة وصولا إلى محطة القطار القبّاعة للشبكة الحديدية السريعة، وهو نفس المسلك في الاتجاه المعاكس.

وسيتم اعتماد تذكرة موحّدة ثمنها 1500 مي صالحة للتنقّل على متن القطارات والحافلات بين تونس وطبربة، أمّا بالنسبة للسفرات فقد تمّ إعدادها بالتنسيق بين الشركتين وفقا لبرمجة قطارات الخط الحديدي السريع D (تونس/القبّاعة).