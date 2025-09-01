عاجل/ 5 مواعيد لخلاص بعض الالتزامات الجبائية في سبتمبر

ضبطت الإدارة العامّة للإداءات بوزارة المالية في الأجندة الجبائية لشهر سبتمبر 2025، خمسة مواعيد لخلاص بعض الالتزامات الجبائية المحمولة على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين والشركات.

وأفادت الإدارة العامّة للإداءات، اليوم الاثنين، أنّه تمّ تحديد يوم 15 سبتمبر 2025، كآخر آجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين.

وضبطت يوم 22 سبتمبر 2025، كآخر موعد لإيداع التصريح الشهري بالنسبة إلى الآشخاص المعنويين المنخرطين بمنظومة التصريح ودفع الآداء عن بعد.

وأضافت أنّ يوم اعتماد يوم 25 سبتمبر الجاري هو آخر آجل لايداع التصريح بالقسط الاحتياطي الثاني بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين.

وتمّ أيضا تحديد يوم 29 سبتمبر 2025، كآخر موعد لإيداع التصريح الشهري بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين من غير الخاضعين للتصريح ودفع الآداء عن بعد.

وضبطت الأجندة يوم 29 سبتمبر 2025، كآخر أجل لإيداع التصريح بالقسط الاحتياطي الثاني بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين.

وبيّنت الإدارة العامة للإداءات، أنّه يقصد بهذه التواريخ كآخر يوم من الأجل القانوني المحدد لإيداع التصاريح الجبائية وليس اليوم الوحيد لإيداعها، موضّحة أنّه يمكن إيداع التصاريح المذكورة في الأيام السابقة للأجل الأقصى وينصح بذلك تفاديا لازدحام القباضات المالية وتفاديا للضغط على المنظومة المعلوماتية.