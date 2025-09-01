الليلة: أمطار رعدية ورياح قوية بهذه المناطق..

عاجل/ انباء عن اعصار مدمر و كوارث في دول شمال افريقيا ومن بينها تونس: مرصد الطقس والمناخ يرد ويكشف..

2025/09/01 أهم الأخبار, تونس, مجتمع

يتميز الطقس هذه الليلة بظهور سحب أحيانا كثيفة مع أمطار متفرقة و مؤقتا رعدية آخر الليل بالشمال و سحب عابرة ببقية المناطق.
وتهب الريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب قوية نسبيا فمحليا قوية قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات كما تتقوى مؤقتا لتتجاوز 60 كلم/س في شكل هبات و أثناء ظهور السحب الرعدية.
ويكون البحر عامة مضطربا إلى شديد الاضطراب بالشمال و بخليج الحمامات.
هذا وتتراوح الحرارة ليلا بين 24 و 29 درجة بالشمال والمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 30 و 35 درجة ببقية الجهات.

