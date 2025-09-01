عاجل/ مصر تدعو الإتحاد الأوروبي للضّغط على إسرائيل

قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الاثنين، إنّه على الاتّحاد الأوروبي اتّخاذ خطوات جادّة وفعّالة للضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وذكرت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، أنّ عبد العاطي حذَّر خلال لقاء مع مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية كايا كالاس على هامش منتدى في سلوفينيا، من خطورة توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة وتقويض إقامة الدولة الفلسطينية، مشيراً إلى أنّ (..) الاعتراف بالدولة الفلسطينية يُمثّلان المسار الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار المستدام في المنطقة.

وأكّد وزير الخارجية المصري دعم القاهرة للبنان “في ظلّ الانتهاكات الإسرائيلية المتكرّرة لاتّفاق وقف الأعمال العدائية”، واصفاً ذلك بأنه انتهاك صارخ للقانون الدولي ولقرار مجلس الأمن رقم 1701.

