مفزع/ منظمة الصحة العالمية: تشخيص 3 أطفال بالسرطان كل 4 دقائق..

أفادت منظمة الصحة العالمية, اليوم الاثنين, بأنه تم تشخص إصابة 400 ألف طفل بالسرطان سنويا في العالم, وهو ما يعني أن 3 أطفال تشخص إصابتهم بالسرطان كل 4 دقائق.

وقالت المنظمة في بيان لها بمناسبة شهر التوعية بسرطان الأطفال أنه من بين هذه الحالات, يحدث 90 بالمائة منها في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط, حيث لا يبقى على قيد الحياة إلا خمس الأطفال الذين تشخص إصابتهم بهذا المرض.

وفي المقابل –تضيف المنظمة– “فإن الأطفال المولودين في البلدان ذات الدخل المرتفع لديهم فرصة تزيد على 80 بالمائة للبقاء على قيد الحياة بعد الإصابة بالسرطان”, مشيرة الى أن الاختلاف في معدلات البقاء على قيد الحياة هو أحد أهم أوجه عدم المساواة على مستوى أنواع السرطان.

في عام 2018, أطلقت منظمة الصحة العالمية ومستشفى “سانت جود” لبحوث الأطفال, المبادرة العالمية لسرطان الأطفال بهدف زيادة معدل بقاء الأطفال المصابين بالسرطان على قيد الحياة على مستوى العالم إلى 60 بالمائة على الأقل بحلول عام 2030, والحد من معاناتهم وتحسين جودة حياتهم في الوقت نفسه.

ودعت منظمة الصحة العالمية إلى اعتبار شهر سبتمبر شهر التوعية بسرطان الأطفال والاتحاد من أجل إذكاء الوعي وتعزيز الإجراءات من أجل مستقبل كل طفل.

وقالت أنه على الرغم من أنه لا يمكن الوقاية من سرطان الأطفال, فإنه يمكن الشفاء منه عند تشخيصه مبكرا وعلاجه بشكل شامل.