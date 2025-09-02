 أنترنات الدّار من دار الأنترنات Ooredoo تُطلق عروض الاتصال المنزلي بمناسبة العودة المدرسية 2025

لأن النجاح يبدأ دائمًا باتصال جيد، تواصل Ooredoo مرافقة جميع الأجيال على درب التعلّم، والمشاركة، والتفوق الرقمي. وبمناسبة العودة المدرسية 2025/2026، تطلق الشركة حملتها الجديدة “Back To School 2025 – Home Connectivity”، وهو مفهوم مبتكر يجمع بين أفضل عروض الإنترنت المنزلي عالي التدفق، بهدف تأمين اتصال ثابت، سريع وغير محدود لكل منزل، حتى تكون العودة المدرسية سلسة في المدرسة… كما في البيت.

في عالم يتجه أكثر فأكثر نحو الرقمنة، أصبح الاتصال المنزلي حاجة أساسية لكل عائلة. ومن خلال “Home Connectivity”، تقدم Ooredoo باقة واسعة من العروض المصممة لتلبية مختلف الاحتياجات، سواء عبر الألياف البصرية Fibre Optique، أو الجيل الخامس 5G.

بمناسبة العودة المدرسية، تقدّم Ooredoo عرضين حصريين على خدمة الألياف البصرية Fibre Optique، حيث يمكن للحرفاء اختيار العرض الأنسب لهم:

عرض ترويجي على الأسعار: التمتّع بسرعة 50 ميغابت في الثانية بثمن 30 ميغابت في الثانية، أو بسرعة 100 ميغابت في الثانية بثمن 50 ميغابت في الثانية.

عرض Fibre Box الذي يوفّر للمشتركين موزع واي فاي مجاني ابتداءً من سرعة 50 ميغابت في الثانية ، واشتراكًا مجانيًا في منصة Shahid VIP لمدة 12 شهرًا، إضافة إلى التركيب المجاني وسرعات إنترنت تصل إلى 1 جيغابيت في الثانية

أما عرض Fixe JDID 5G فيتيح اتصالاً غير محدود دون الحاجة إلى خط هاتفي، مع خيارات متعددة للسرعة بين 30 و50 و100 ميغابيت في الثانية، إلى جانب موزع واي فاي مجاني ابتداءً من سرعة 50 ميغابت في الثانية و12 شهرًا من Shahid VIP، وهو متاح في المناطق المغطاة بشبكة 5G من Ooredoo.

كما توفر Ooredoo خدمة Wifi In Home التي تمنح المشتركين تركيبًا مخصصًا وفق احتياجات كل منزل، وضمان تغطية مثالية لشبكة الواي فاي في جميع الغرف. رسالة Ooredoo واضحة: بيت متصل… وأحلام بلا حدود. فخلف كل واجب مدرسي، وكل درس عن بعد، وكل مكالمة مع العائلة… هناك حلم يتكوّن. ومع هذه العروض، تواصل Ooredoo دعم العائلات التونسية من أجل عودة مدرسية ناجحة وموفقة، واتصالات تُقرب القلوب وتجمع الأحبة.