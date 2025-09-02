عاجل/ نشرة متابعة للوضع الجوي..

تنخفض درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 حيث تتراوح الحرارة القصوى بين 26 و32 درجة بالشمال والوسط والجنوب الشرقي وبين 34 و38 درجة ببقية المناطق.

والسحب تكون أحيانا كثيفة مع أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية بالشمال ومحليا الوسط وتكون أحيانا غزيرة بعد الظهر ثم تشمل محليا الجنوب مع تساقط البرد بأماكن محدودة وسحب عابرة ببقية الجهات.

والريح تكون من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب قوية نسبيا فمحليا قوية قرب السواحل وبالجنوب مع دواوير رملية تساهم في انخفاض مدى الرؤية الأفقية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات كما تتجاوز مؤقتا 80 كلم/س في شكل هبات وأثناء ظهور السحب الرعدية.

أمّا البحر فيكون مضطربا فمحليا شديد الاضطراب، حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوّي.