عاجل/ اسرائيل تغتال مسلحين بارزين لحماس في شمال ووسط غزة..

أفاد الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، بمقتل مسلحين واستهداف أهداف عسكرية في عمليات الفرقة 99 في شمال ووسط قطاع غزة.

وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في تغريدة على حسابه في منصة “إكس”: “خلال الشهر المنصرم وفي عمليات مشتركة للجيش والشاباك قضت قوات الفرقة 99 على عشرات الإرهابيين في قطاع غزة خططوا لتنفيذ مخططات إرهابية ضد قوات الجيش العاملة في شمال ووسط قطاع غزة”.

وأضاف: “خلال العمليات قضي على الإرهابي المدعو أحمد أبو الضيف والذي شغل منذ عام 2024 منصب نائب قائد سرية في كتيبة الزيتون الحمساوية حيث خطط ووجه وأشرف على تنفيذ عشرات المخططات الإرهابية والكمائن ضد قوات الجيش كما عمل لتجنيد إرهابيين آخرين إلى صفوف حماس”.

وتابع: “في إحدى العمليات قضي على الإرهابي المدعو طالب صدقي طالب أبو عطاوي والذي شغل منصب قائد فريق قوات نخبة وشارك في اقتحام الأراضي الإسرائيلية في السابع من أكتوبر”.

كما هاجمت طائرات سلاح الجو ودمرت مبان عسكرية في الشجاعة والزيتون استخدمها عناصر حماس و”الجهاد” للالتقاء وتخطيط هجمات إرهابية ضد قوات الجيش الإسرائيلي العاملة في قطاع غزة.

وأكد أدرعي أن الجيش سيواصل “العمل في قطاع غزة لحماية مواطني دولة إسرائيل”.

“سكاي نيوز”