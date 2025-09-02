ينتحل صفة موظف ببنك ويسرق أموالًا من بطاقة إلكترونية..!

نجحت الأجهزة الأمنية في مصر في كشف ملابسات واقعة نصب واحتيال بالقليوبية، بعد أن تَقدَّم أحد المواطنين ببلاغ ضد شخص مجهول استولى على مبلغ مالى من بطاقته الإلكترونية، عقب انتحاله صفة موظف بخدمة عملاء أحد البنوك.

وقالت وزارة الداخلية المصرية في بيان اليوم الثلاثاء إن جهود قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أسفرت عن تحديد وضبط المتهم، وتبين أنه عاطل ومقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بمحافظة المنيا.

وأضافت أن المتهم تواصل مع المجنى عليه عبر الهاتف، وادّعى أنه موظف بالبنك بهدف تحديث البيانات، ثم حصل على معلومات بطاقة الدفع الإلكترونى الخاصة به، واستولى على مبلغ مالى.

وبتفتيش المتهم، تم ضبط هاتفين محمولين، وبفحصهما فنيًا تبين احتواؤهما على أدلة تؤكد مزاولته نشاطًا إجراميًا ممنهجًا في مجال النصب الإلكترونى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.