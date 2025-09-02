عاجل/ رصد نحو 36 مليون دينار لحماية المدن من الفيضانات بكافة الجهات

رصدت وزارة التجهيز والإسكان حوالي 36 مليون دينار لجهر وصيانة منشآت حماية المدن من الفيضانات بكافة جهات الجمهورية.

وخصصت الوزارة، في هذا الصدد، 8،2 مليون دينار لولايات تونس الكبرى.

ومكنت تدخلات مصالح الوزارة، خلال الفترة من شهر جوان الى حدود شهر اوت 2025، من جهر وتنظيف حوالي 2400 كلم من القنوات ومجاري المياه والأودية بمختلف الأحجام والمجاري الفرعية التي لها علاقة بمنشآت الحماية من الفيضانات، وترميم ما يقارب 440 منشاة موزعة على كامل تونس. علما وان مساحة احواض تجميع مياه الامطار بتونس الكبرى بلغت 52 هكتار.

واستعدادا لموسم الامطار قام وزير التجهيز والإسكان، صلاح الزواري، أمس الإثنين، بتفقد المشاريع والبرامج المتعلقة بالحماية من الفيضانات بولايات تونس وأريانة ومنوبة وبن عروس.

واطلع الزواري، خلال الزيارة على سير أشغال مشاريع صيانة منشآت الحماية من الفيضانات بمختلف أحجامها ومجاري الأودية والمجاري الفرعية ذات العلاقة وجهر وتنظيف أحواض تجميع المياه، من بينها جهر قنال تصريف مياه الامطار بالطريق الوطنية رقم 9.

وتفقد الوزير، محطة الضخ والقنال المحاذي للطريق الجهوية رقم 33 متفرع 2 وقنال خزندار قنال تفريغ سبخة السيجومي ومصب القنال على مستوى وادي مليان ووادي سيدي سليمان وحوض تجميع المياه برج التركي.

كما اطلع، وفق بلاغ صادر عن الوزارة، على سير اشغال انجاز مسيل نور جعفر الذي يندرج في إطار مشروع حماية منطقة رواد من الفيضانات قسط عدد 3 والذي سجل نسبة تقدم انجاز بلغت 32 بالمائة، حيث شدد على ضرورة الالتزام بالآجال في إتمام المشروع.

ودعا في ذات السياق، إلى مزيد الرفع من نسق العمل والعناية أكثر بشبكات تصريف مياه الأمطار على مستوى الطرقات المرقمة والمنشآت ذات الصلة والمحافظة على نجاعتها، فضلا عن تكثيف الجهود لجهر الأودية وتنظيفها وجهر منشآت الحماية من الفيضانات بمختلف المدن والتجمعات السكنية المعرضة للفيضانات.

وأكد الزواري، ضرورة التنسيق مع مختلف المتدخلين لاستحثاث نسق الإنجاز استعداد لموسم الأمطار للتقلبات المناخية حماية الأحياء السكنية والمحافظة على الأرواح والممتلكات.