عاجل/ جامعة الثانوي تلوّح بعودة مدرسية غير آمنة



نفذت أسلاك التربية اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025، وقفة احتجاجية في كل من ولايتي منوبة والمنستير، للتعبير عن رفضهم لطريقة تعامل وزارة التربية معهم، ولا سيما رفضها انتهاج مسار التفاوض، وكذلك ما وصفوه بالتفرّد باتخاذ القرارات المتعلقة بالشأن التربوي، على غرار حركة النقل والإعداد للعودة المدرسية.

وقال الكاتب العام لجامعة التعليم الثانوي محمد الصافي، في تصريح للديوان اف ام إن هذه التحركات تندرج في إطار الرسائل التي يوجّهونها إلى سلطة الإشراف، وخاصة وزير التربية، للتعبير عن رغبتهم في الحوار والعودة إلى التفاوض، ملوّحا في المقابل باعتماد أشكال نضالية أخرى في حال تواصل التجاهل، وهو ما قد يهدّد بعودة مدرسية غير آمنة ولا طيبة لجميع الجهات، على حد تعبيره.