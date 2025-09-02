عاجل/ انطلاق حملة لمراقبة جودة مسلتزمات العودة المدرسية بتونس الكبرى

انطلقت الثلاثاء 02 سبتمبر 2025، حملة مشتركة بين وزارات التجارة والصحة والداخلية والديوانة التونسية لمراقبة جودة مسلتزمات العودة المدرسية بولايات تونس الكبرى.

وأفادت المديرة العامة للجودة والتجارة الداخلية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات بسمة الطرابلسي في تصريح للإذاعة الوطنية بأن هذه الحملة تهدف إلى مراقبة تأشير البيانات الضرورية لكل المنتجات والتصدي لكل منتوج مجهول المصدر والمنتجات الممنوعة التي قد تحمل مواد كيميائية ضارة بصحة الأطفال، مشيرة إلى أن هذه الحملة تتزامن مع حملات مراقبة أخرى في بقية جهات الجمهورية.

وأضاقت أن هذه الحملة هي تكملة لمجهودات وزارة التجارة ولمراقبة استباقية منذ بداية شهر جويلية ضمت جميع المسالك المنظمة من نقاط بيع بالجملة والتفصيل إضافة إلى المراقبة الآلية عند التوريد.

من جانبها دعت رئيسة مصلحة حفظ الصحة بالإدارة الجهوية ببن عروس صابرين الفرجاوي الأولياء إلى التأكد من مدى استجابة المستلزمات المدرسية لشروط السلامة الصحية والتثبت من التأشيرة ومن مكونات المنتوج وتجنب اقتناء المنتجات التي تتخذ شكلا أو رائحة أو لونا أو مظهرا يجعل التلميذ يخلط بينها وبين المواد الغذائية .