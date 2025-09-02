الليلة: أمطار متفرقة ورياح قوية بهذه الولايات..

يتواصل الطقس أحيانا كثيف السحب مع خلايا رعدية مصحوبة بأمطار متفرقة وتكون أحيانا غزيرة مع تساقط البرد بأماكن محدودة بولايات الوسط ومحليا الشمال والجنوب في بداية الليل ثم سحب عابرة بأغلب المناطق

الرياح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي الجنوب قوية نسبيا فمحليا قوية قرب السواحل وبالجنوب حيث تثير محليا الرمال وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات كما تتقوى مؤقتا لتتجاوز 80كلم/س في شكل هبات و أثناء ظهور السحب الرعدية.

البحر عامة مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب.

تتراوح الحرارة ليلا بين 19 و 24 درجة بالشمال والمرتفعات وبين 24 و 29 درجة ببقية الجهات وتصل إلى 31 درجة بأقصى الجنوب، وفق نشرة محينة صادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي.