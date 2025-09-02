عاجل/ واشنطن لباريس: نرفض أي اعتراف أحادي الجانب بدولة فلسطين

أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو اليوم، أن الولايات المتحدة تعارض بشدة أي اعتراف أحادي الجانب بدولة فلسطينية.

وأوضح روبيو أن مثل هذه الخطوة ستُعد “مكافأة لحركة حماس على ما قامت به في السابع من أكتوبر”، مؤكدا أنها ستعيق في الوقت نفسه الجهود المبذولة من أجل إعادة جميع الرهائن إلى ديارهم.

وكانت بريطانيا وفرنسا وكندا وأستراليا وبلجيكا قد قالت إنها ستعترف بدولة فلسطينية في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت لاحق من هذا الشهر، لكن لندن ربما لا تقدم على ذلك إذا خففت إسرائيل من الأزمة الإنسانية في قطاع غزة الذي مزقته الحرب والتزمت بعملية سلام طويلة الأمد.