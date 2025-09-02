عاجل/ هذه الأدوية ستكون متوفّرة في الصيدليات خلال الأسبوع المقبل

عاجل/ انطلاق حملة لمراقبة جودة مسلتزمات العودة المدرسية بتونس الكبرى

2025/09/02 أهم الأخبار, تونس, مجتمع

افادت الكاتبة العامة للمجلس الوطني لهيئة الصيادلة، ثريا النيفر، أن الأدوية الخاصة بالغُدَّة الدرقية والأعصاب ومرض السكري ستكون متوفرة خلال الأسبوع المقبل .
كما شددت ثريا النيفر، في تصريح للاذاعة الوطنية اليوم الثلاثاء، على أن بعض الأصناف من الأدوية الأخرى التي تشهد نقصا في السوق التونسية ستكون متوفرة في القريب العاجل بحسب تعبيرها .
وأشارت النيفر إلى أن هيئة الصيادلة قد اجتمعت يوم أمس بإشراف وزير الصحة وزير الصحة مصطفى الفرجاني ولجنة اليقظة الدوائيــة لبحث الحلول العاجلة بهدف تجاوز النقص الحاصل في بعض الأدوية الحياتية وفق تصريحها .

