وزارة الصناعة: اجتماع لجنة قيادة دراسة الجدوى للمشروع المندمج للنقل الهيدروليكي للفسفاط

انعقد امس الثلاثاء بمقر وزارة الصناعة والمناجم والطاقة اجتماع لجنة قيادة دراسة الجدوى للمشروع المندمج للنقل الهيدروليكي للفسفاط التجاري من الحوض المنجمي إلى معامل المجمع الكيميائي التونسي بقابس والصخيرة

وتم وفق ما نشرته الوزارة على صفحتها الرسمية “فايسبوك”، تقديم عرض حول الجوانب القانونية ومدى تقدم دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروع، كما تم التباحث بخصوص المراحل المقبلة لضمان انجازه في أسرع الآجال،وذلك بالتنسيق مع مختلف الشركاء والجهات المتدخلة

وأكدت وزيرة الصناعة،فاطمة الثابت شيبوب لدى اشرافها على الاجتماع، على أهمية المشروع الذي يتماشى مع توجهات وبرامج الوزارة المستقبلية والمتعلقة أساسا بالخطة الوطنية للنهوض بقطاع الفسفاط للفترة (2025-2030)

وسيساهم هذا المشروع في تعزيز منظومة نقل الفسفاط والمحافظة على البيئة وعلى مخزون المائدة المائية بولاية قفصة والانتقال لاستعمال الطاقات المتجددة لتشغيل المنشآت ذات العلاقة

وشددت الوزيرة على ضرورة احترام الجداول الزمنية ،مشيرة إلى التزام الوزارة بتقديم الدعم اللازم لانجازه في الآجال المحددة لمساهمته في تعزيز تنافسية قطاع الفسفاط في الأسواق العالمية

يشار إلى أن مشروع النقل الهيدروليكي للفسفاط التجاري يندرج ضمن الإجراءات التي تم إقرارها خلال اجتماع مجلس الأمن القومي المنعقد يوم 26 أفريل 2023

ويتكون المشروع من خط أنابيب ومنشآت نقل هيدروليكي للفسفاط من منطقة التجميع بأم الخشب بالمتلوي نحو معامل المجمع الكيميائي بقابس والصخيرة، وكذلك محطة لتحلية مياه البحر بطاقة انتاج تناهز 100 ألف متر مكعب يوميا، بالإضافة إلى محطة لتوليد الطاقة الكهروضوئية لتوفير الطاقة الضرورية لتشغيل خطوط النقل الهيدروليكي، بما يمكن من تلبية حاجيات شركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي التونسي