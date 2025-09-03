ارتفاع قتلى حوادث الطرقات بنسبة 8 فاصل 39 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية

كشف المرصد الوطني لسلامة المرورعن ارتفاع قتلى حوادث الطرقات بنسبة 8,39 بالمائة مقارنة بالثمانية أشهر الأولى من

السنة الفارطة، أي من 1 جانفي 2025 إلى 31 أوت 2025

وأبرز المرصد، على موقعه الرسمي في الانترنات، أنّه سجّل يوم الأحد الماضي 31 أوت 2025، أربع حوادث سير تسبّبت في مقتل 5 أشخاص وخلّفت 5 جرحى.

يشار إلى أنّ المرصد الوطني لسلامة المرور يواصل حملاته التوعوية والتحسيسية بالجهات، حيث نظّم أمس الثلاثاء حملة تحسيسة توعوية على مفترق

الشهيد علي الخترشي الطريق الوطنية عدد 11 بنزرت الجنوبية، تهدف إلى توعية السواق بخطورة السّرعة وإجبارية استعمال حزام الأمان وعدم استعمال الهاتف الجوال، فضلا عن التحسيس بخطورة المخالفات المتعلقة بالدراجات النارية وإجبارية ارتداء الخوذة.