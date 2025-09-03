عاجل/ حادثة مقتل تونسي على يد الشرطة في مرسيليا..فتح تحقيق اداري وندوة صحفية مساء اليوم..

الحماية المدنية : 91 تدخّلاً لإطفاء الحرائق خلال 24 ساعة..

2025/09/03 أخبار عالمية, أهم الأخبار, المصدر

كشف مدير إذاعة ”أورو مغرب” بمرسيليا، شكري الداهش،اليوم الأربعاء 3 سبتمبر 2025، عن معطيات حصرية تتعلّق بحادثة الطعن التي جدّت بالمنطقة أمس الثلاثاء، وأسفرت عن مقتل تونسي يُشتبه في ضلوعه في تنفيذها.

وأوضح شكري الداهش في تصريح لاذاعة موزاييك أنّ السلطات الفرنسية فتحت تحقيقين متوازيين، الأوّل حول ملابسات الحادثة وظروف الوفاة، والثاني تجريه تفقدية الأمن لبحث أسباب “اللجوء إلى إطلاق النار بتلك الطريقة”.

وأضاف أنّه من المنتظر أن يعقد وكيل الجمهورية في المنطقة ندوة صحفية مساء اليوم للكشف عن مزيد من التفاصيل.

