هام/ كميّات الأمطار المسجّلة بعدد من مناطق البلاد..

تمّ خلال الساعات ال24 المنقضية (من السابعة من صباح أمس الثلاثاء إلى السابعة من صباح الإربعاء)، نزول كميّات متفاوتة من الأمطار على عدد من مناطق البلاد، وفق المعهد الوطني للرصد الجوي.

في ما يلي هذه الكميّات بحساب المليمتر:

ولاية تونس: تونس قرطاج 1 / حلق الوادي 3 / سيدي بوسعيد 1 /

ولاية منوبة: الجديدة 4 / طبربة 2 / شواط 2 / منوبة 2 /

ولاية زغوان: الفحص 8 / صواف 2 / عين عسكر 1 /

ولاية أريانة: أريانة 1 / رواد 2 /

ولاية بن عروس: حمام الأنف 2 / المحمدية 1 / بومهل 2 /

ولاية نابل: قليبية 1 /

ولاية باجة: تبرسق 1 / مجاز الباب 2 / محطة وادي الزرقاء 1 /

ولاية سليانة: بوعرادة 2 / الروحية 13 / العروسة 7 /

ولاية الكاف: الدهماني 3 /

ولاية سيدي بوزيد: سيدي علي بن عون 4 / سبالة أولاد عسكر 8 /

ولاية القصرين: العيون 1 / فوسانة 4 / فريانة 10 / تالة 1 / جدليان 10 / حيدرة 1 / القصرين 1 / حاسي الفريد 4 / سبيبة 4 /