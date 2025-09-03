ارتفاع متوسط سعر المتر المربع للشقق السكنية بـ4%..

سجل متوسط سعر المتر مربع للشقق السكنية ارتفاعا بنسبة 4 بالمائة خلال السداسي الاول من سنة 2025 مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة.

كما شهدت الشقق السكنية الجديدة، وفق ما نشره موقع ‘مبوب’ المختص في المجال العقاري، زيادة ب5 بالمائة مع استمرار وجود فارق سعري بينها وبين الشقق القديمة.

وفي ما يتعلق بالعرض والطلب، فقد تم تسجيل انخفاض طفيف ب1 بالمائة في الطلب على الشقق الجديدة والقديمة مقارنة بالسنة الفارطة فيما ارتفع في المقابل العرض بنسبة 3 بالمائة خلال الفترة نفسها.

كما يهيمن العرض من الشقق القديمة بنسبة 59 بالمائة مقابل 41 بالمائة للشقق الجديدة، حسب نفس المصدر.

وبخصوص أنماط الشقق والمساحات الاكثر طلبا، فقد مثلت شقق قاعة جلوس مع غرفتين الأكثر تفضيلا تليها شقق قاعة جلوس مع 3 غرف بنسبة 32 بالمائة.

وتتراوح أكثر المساحات طلبا بين 90 و180 متر مكعب، حيث تحتل منطقة المرسى المرتبة الاولى ب20 بالمائة من الطلب تليها منطقة أريانة ب11.9 بالمائة وسكرة والحمامات ب9 بالمائة لكل منهما.

وخلص موقع ‘مبوب’، الى أن هذه المؤشرات تقدم صورة واضحة عن اتجاهات سوق الشغل السكنية في تونس وتشكل أداة مهمة لمواكبة تطورات العرض والطلب واتخاذ قرارت مدروسة في البيع أو الشراء.