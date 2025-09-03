جمعية منتجي البيض: هذه الخطوة ستساهم في تخفيض الأسعار

اكد رئيس الجمعية التونسية لمنتجي بيض الاستهلاك، حسيب الفخفاخ، بأن ديوان الأعلاف قد شرع في توريد كميات من الأعلاف.

وأشار الفخفاخ، في تصريحلاذاعة الديوان اليوم الاربعاء، الى أن أول باخرة وصلت يوم 25 أوت الجاري الى ميناء صفاقس محملة بـ27 ألف طن من مادة الذرة وانتهت أمس الثلاثاء من تفريغ حمولتها.

وبين المتحدث، بأن هذه الخطوة المتعلقة بتوريد العلاف لاقت استحسانا من قبل الفلاحين، مشيرا الى أنها خطوة إيجابية وستساهم في تكوين مخزونات من الأعلاف.

وأضاف المصدر ذاته، أن هذه الخطوة التي اتخذها ديوان الأعلاف ستساهم أيضا في تخفيض الأسعار وكذلك ستساهم على المدى الطويل في الحد من كلفة الإنتاج على حد قوله.

ونوه المتحدث، بأن باخرة ثانية ستصل الى ميناء صفاقس يوم 15 سبتمبر الجاري، محملة بكميات أخرى من الأعلاف الموردة.