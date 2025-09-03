عاجل/ أسطول الصمود: جاهزون للانطلاق نحو غزة وهذه أسباب تعطّل الانطلاق

روزنامة السنة الدراسية الجديدة 2026/2025..الامتحانات الوطنية والعطل..# خبر_عاجل

2025/09/03 أهم الأخبار, تونس, سياسة, مجتمع

أكد عضو تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين وائل نوار أنه تم استكمال كل الإجراءات الخاصة بأسطول الصمود المغاربي لكسر الحصار عن غزة وتجهيز السفن ما يعني أن الأسطول بإمكانه الإنطلاق منذ صباح يوم غد الخميس، إلا أن تعطل انطلاق الأسطول العالمي من سواحل إسبانيا بسبب سوء الأحوال الجوية حتم على منظمي الأسطول الذي سينطلق من تونس ومن إيطاليا تأخير موعد الإنطلاق إلى يوم الأحد القادم.
و أضاف نوار في تصريح لديوان أف أم أن تأخير موعد الإنطلاق من شأنه أن يساهم في الترفيع في عدد المشاركين في الأسطول وذلك بعد استكمال إجراءات التسوية القانونية لسفن اضافية.
و تابع نوار أن عدد السفن تجاوز حاليا الـ 10 كما أن عدد المشاركين من تونس ومن جنسيات أخرى تجاوز الـ 200.

