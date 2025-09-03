عاجل/ نحو التمديد في موسم “الصولد” الى هذا الموعد

شهد موسم التخفيضات الصيفية الحالي في تونس، الذي يمتد من 7 أوت إلى 17 سبتمبر 2025، ارتفاعا ملحوظا في عدد نقاط البيع المشاركة، وقدّر عددها ب1994 نقطة، بزيادة قدرها 20،33 بالمائة، مقارنة بموسم 2024، التّي قدّر حينها عددها ب1657 نقطة، بحسب ما أكده مدير الأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات، سمير الخلفاوي.

وأوضح الخلفاوي لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، أن أغلب المشاركين يتواجدون بإقليم تونس الكبرى، بنسبة 52 بالمائة، يليه إقليم الجنوب، بـ 22 بالمائة، ثم إقليم الوسط والساحل بـ16 بالمائة، وسجلت أدنى نسب المشاركة بإقليم الشمال، ب10بالمائة.

وأضاف أن قطاع الملابس الجاهزة يستحوذ على الحصة الأكبر من نقاط البيع المشاركة بـ 1132 نقطة، يليه قطاعا العطور والنظارات والأثاث بـ 486 نقطة، وأخيرا قطاع الأحذية بـ 376 نقطة.

وأشار الخلفاوي إلى أن تنظيم موسم التخفيضات يستند إلى قانون يحدد آليات البيع والانخراط، بهدف حماية المستهلك من الممارسات المضللة.

ويُشترط على التجار الانخراط وإيداع تصاريح لدى الإدارات الجهويّة للتجارة، مع الالتزام بضوابط معينة للإشهار على واجهات المحلات ونسب التخفيضات.

كما يمنع القانون أي تخفيضات أخرى خلال موسم التخفيضات أو أن تقل نسبة التخفيض عن 20 بالمائة.

وينتظر أن تعلن وزارة التجارة وتنمية الصادرات عن التمديد في موسم التخفيضات الصيفي بأسبوعين إضافيين وذلك قبل أيام من انتهاء الموسم يوم 17 سبتمبر 2025.