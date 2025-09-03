سليانة: ضبط اعتمادات البرنامج الجهوي للتنمية المبرمجة لفائدة الجهة لسنة 2025

انعقدت، اليوم الأربعاء، بمقر ولاية سليانة، جلسة عمل خصّصت لضبط اعتمادات البرنامج الجهوي للتنمية المبرمجة لفائدة ولاية سليانة لسنة 2025 تحت إشراف المجلس الجهوي وبتمويل من وزارة الاقتصاد والتخطيط.

وبيّن الكاتب العام لولاية سليانة، محمد نوفل بن إبراهيم، أن القيمة الجملية للاعتمادات تقدر بـ6.082 مليون دينار بعنوان تحسين ظروف العيش، وتدعيم البنية الأساسية من خلال مشاريع تعنى بالبنية التحتية، والماء الصالح للشرب، وتحسين السكن، والتنوير العمومي.

وأضاف أن كافة المجالس المحلية بالجهة اقترحت جملة من المشاريع التي تم عرضها خلال الجلسة، وسيتم خلال الأسبوع القادم المصادقة على عدد منها حسب الميزانية.

من جهة أخرى، كشف تقرير صادر عن المجلس الجهوي بسليانة أن من بين المشاريع المقترحة تهيئة طريق سيدي بوعرقرب بقعفور الغربية، وتهيئة مسلك أولاد عرفة بمعتمدية بورويس، وربط دشرة النوايرية بمعتمدية سليانة الشمالية بشبكة الماء الصالح للشرب، وتزويد منطقة الخروبة بمعتمدية سليانة الجنوبية بالماء الصالح للشرب .

يذكر أن الجلسة انتظمت بإشراف والي سليانة وحضور الكاتب العام للولاية وكافة أعضاء المجالس المحلية وعدد من المعتمدين والمديرين الجهويين.