ميناء جرجيس: خرجة بحرية رمزية دعما لأسطول الصمود

شهد ميناء الصيد البحري بجرجيس من ولاية مدنين تجمعا لعديد المواطنين ومكوّنات المجتمع المدني تلته خرجة بحرية لعدد من مراكب الصيد الرافعة للعلم الفلسطيني وذلك في حركة رمزية دعما لأسطول الصمود المغاربي المتجه إلى غزة كسرا للحصار المسلط عليها.

وجاءت هذه الفعاليات بدعوة من كل من جمعية البحار التنموية، وجمعية جرجيس الغالية للعمل التطوعي، بالشراكة مع نشطاء وجمعيات محلية، لتوجيه رسالة دعم ومناصرة للقضية الفلسطينية، وتعبيرا عن رفض كل ممارسات المحتل الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني، خاصة في غزة، من تجويع وقتل وإبادة، وفق شمس الدين بوراسين رئيس جمعية البحار.

وأضاف بوراسين، في تصريح لوكالة “وات”، أن “القضية الفلسطينية تبقى القضية الأم لكل الشعوب، وما هذه الحركة الا تعبير بسيط من البحارة عن مساندتهم لهذه القضية التي لن تقتل كما يقتل الاطفال والنساء بل تعيش في كل القلوب والعقول الى ان تتحرر فلسطين”، حسب تعبيره.

من جهته، عبّر عقبة عبيشو، مواطن من جرجيس مشارك في القافلة، عن يقينه بأن الاسطول سينجح في دخول غزة في مقاومة سلمية لرفع الحصار عنها، منوّها بـ”هذه الخرجة البحرية من ميناء الصيد بجرجيس، ورمزيتها في إسناد الاسطول، والتذكير بالتعلق بالقضية الفلسطينية انبل واقدس قضية في التاريخ المعاصر “.

وأشار الناشط المدني سفيان فارس إلى أن مبادرة اليوم من ميناء جرجيس تمثّل محاكاة لعملية خروج السفن في اتجاه غزة في اطار أسطول الصمود المغاربي لفك الحصار على غزة المبرمجة مغادرته لتونس يوم 4 سبتمبر.

واعتبر أن “التحرك اليوم مثّل مناسبة لمرافقة الاسطول معنويا وشعبيا الى حين تحقيق الهدف المنشود بفك الحصار على غزة وانهاء ماساة التجويع والقتل من الكيان المجرم”.