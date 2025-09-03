عاجل/ حجز عُلب حليب أطفال مهرّبة بهذه الولاية

ميناء جرجيس: خرجة بحرية رمزية دعما لأسطول الصمود

تمكنت فرق الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بولاية قفصة، من حجز 42 علبة من حليب الأطفال (400 غ للعلبة الواحدة) مهربة من بلد مجاور، ومحفوظة في ظروف لا تستجيب لشروط حفظ الصحة، وفق ما أكدته الهيئة في بلاغ أصدرته اليوم الأربعاء.
وأضافت الهيئة أن فرق المراقبة حجزت أيضا كميات من المواد الغذائية غير الآمنة التي تشكل خطرا على الصحة العامة، وذلك في إطار البرنامج الخصوصي لمراقبة المواد الغذائية بمناسبة المولد النبوي الشريف.
وشملت عمليات المراقبة عددا من المحلات المفتوحة للعموم، وأسفرت عن حجز 40 كلغ من الحلويات المخصصة لتزيين عصيدة الزقوقو وعجين البوفريوة، فضلا عن ملونات ومنكهات منتهية الصلوحية، و35 كلغ من العجين والدرع الملوثة بحشرة السوس، بما يجعلها غير مطابقة للمواصفات الصحية، إلى جانب 66 وحدة من مستحضرات الجبن محفوظة في ظروف غير ملائمة.
وأشارت الهيئة إلى أنه تم تحرير محضري بحث بخصوص هذه المخالفات، في انتظار إحالة الملف على أنظار النيابة العمومية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

