انتبهوا.. التعب والتنميل وتقرحات الفم مؤشرات على نقص هذا الفيتامين

يُعدّ فيتامين “بي 12” من العناصر الغذائية الأساسية لصحة الدماغ والجهاز العصبي وتكوين خلايا الدم الحمراء، ويستخدمه الجسم لإنتاج الحمض النووي (DNA) وتوليد الطاقة من الطعام.

ونظراً لوجوده بشكل أساسي في المصادر الحيوانية كاللحوم والبيض ومنتجات الألبان، فإن النباتيين وغيرهم قد يكونون أكثر عرضة لنقصه.

وهناك خمس علامات أساسية تشير إلى انخفاض مستويات الفيتامين، بحسب صحيفة Times of India .

1- التعب والضعف المستمران

الشعور بالإرهاق حتى بعد الراحة، بسبب نقص إنتاج خلايا الدم الحمراء وضعف وصول الأكسجين إلى الأنسجة.

2- شحوب أو اصفرار الجلد

فقر الدم الناتج عن نقص “بي 12” يؤدي إلى شحوب البشرة أو ظهور اصفرار (يرقان) نتيجة تراكم البيليروبين.

3- التنميل والوخز ومشاكل التوازن

تلف الأعصاب بسبب نقص الميالين يظهر في صورة “وخز الإبر” في اليدين والقدمين، وقد يتطور إلى اختلال الحركة والسقوط المتكرر.

4- تقلبات المزاج وصعوبات الإدراك

سرعة الانفعال، الاكتئاب، القلق، إلى جانب مشاكل الذاكرة والتركيز المعروفة بـ”الضباب الدماغي”.

5- التهاب اللسان وتقرحات الفم

لسان متورم ومؤلم مع اختفاء الحليمات وظهور تقرحات مزعجة تؤثر على التغذية.

خطورة الإهمال

يحذر الخبراء من أن إهمال علاج نقص فيتامين “بي 12” قد يؤدي إلى تلف عصبي دائم وفقر دم حاد، و زيادة خطر أمراض القلب بسبب ارتفاع مستويات الهوموسيستين، ومضاعفات على الحمل، منها زيادة خطر التشوهات الخلقية.

والتعرف المبكر على العلامات التحذيرية يتيح العلاج الفوري ويمنع المضاعفات طويلة المدى، ما يجعل فحص مستويات فيتامين “بي 12” أمراً ضرورياً للحفاظ على الصحة.